تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري العام
أعلن حمد إيراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء البنك الأهلي بعد قليل لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.
وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:
- حارس مرمى: كمال السيد
- خط الدفاع: حاتم سكر،عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر.
- خط الوسط: عبد الرحمن الدح، نادر فرج، محمد بيومي، إيريك تراوري،مروان حمدي
- خط الهجوم: خالد النبريصي
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عادل، على الملواني، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله محمد، محمد خطاري، عمر القط، محمد حسن، حسن صابر.