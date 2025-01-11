عاجل.. مدرب برشلونة ينفي رحيل نجم الفريق ويتحدث عن مواجهة ريال مدريد يؤكد جاهزية أولمو

تحدث الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، مؤكدا أن الفريق مستعد بشكل جيد للمواجهة.

هانسي فليك: أراوخو أحد أفضل المدافعين على الإطلاق

ويستعد النادي الكتالوني لخوض مواجهة نارية غدًا الأحد أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بدولة السعودية، في نهائي السوبر الإسباني.

وقال هانسي فليك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام ريال مدريد "إنها أول نهائي لي كمدرب لبرشلونة، لكنني كنت جزءًا من العديد من النهائيات من قبل".

وأضاف مدرب برشلونة "إنها مباراة كبيرة حيث يتعين على جميع اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم. علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وواصل حديثه عن الكلاسيكو المرتقب، "ضد ريال مدريد، يتعين علينا أن نلعب بشكل جيد للغاية وأن ننتبه لهم في مرحلة الانتقال. يتعين علينا تحسين الأخطاء التي ارتكبناها ضد أتليتيك بيلباو، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية في مدريد وأنا أفهم أنه لا ينبغي لنا تغيير نظام لعبنا غدًا".

وكشف رأيه في قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بمشاركة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في مباريات السوبر رغم إيقافه لمدة مباراتين بسبب طرده في مباراة فريقه أمام فالنسيا في الليجا، قائلًا "هذا ليس قراري، أعتقد أن الجميع يريد أفضل لاعبيه في هذه البطولة".

ونفى هانسي فليك الأنباء المتدوالة في الآونة الأخيرة حول رحيل مدافعه أراوخو، قائلًا "أعلم أن هناك الكثير من الشائعات لكنه محترف رائع، لقد عاد للعب وأريده في فريقي لأنه أحد أفضل المدافعين على الإطلاق".

وعن إمكانية مشاركة نجمه الإسباني أولمو، في الكلاسيكو، قال المدرب الألماني "يمكن لداني أولمو اللعب غدًا، إنه جاهز".

وسئُل مدرب برشلونة عن الحارس الأساسي في مواجهة ريال مدريد بالسوبر، أجاب: "تشيزني أم بينيا غدًا؟ أنا لا أتحدث أبدًا عن التشكيلة الأساسية، لقد لعب تشيزني مباراتين رائعتين، كما قدم إيناكي موسمًا رائعًا، الأمور واضحة بالنسبة لي، بغض النظر عما إذا كان الجميع يتحدثون عنها".