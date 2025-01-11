عاجل.. أنشيلوتي يتحدث عن الكلاسيكو المرتقب ويكشف عن حلمه بالتتويج بلقب السوبر الإسباني

ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام غريمه التقليدي برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

أنشيلوتي يتحدث في مؤتمره الصحفي قبل لقاء الكلاسيكو

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بدولة السعودية، الكلاسيكو الإسباني الناري بين ريال مدريد وبرشلونة، تحت صافرة الحكم جيسوس جيل مانزانو.

وتحدث كارلو أنشيلوتي عن المواجهة المرتقبة، قائلًا "برشلونة دائمًا مستعد جيدًا، فريق تنافسي يصعب التغلب عليه، سيكون الأمر صعبًا علينا، ولكن أيضًا صعبًا عليهم".

وأضاف مدرب ريال مدريد "الجميع جاهز للعب غدًا، بما في ذلك بيلينجهام، تم حل الإصابات البسيطة من المباراة ضد مايوركا وجميع اللاعبين متاحون".

وعن تشكيل النادي الملكي لمواجهة برشلونة، قال "لن تكون هناك أي مفاجآت في التشكيلة الأساسية، نحن مستعدين للمباراة والجميع متحفز كما هو الحال دائمًا، إنها مباراة صعبة وممتعة”

وكشف المدرب الإيطالي عن حالة لاعبيه قبل الكلاسيكو، حيث قال "يتوافق اللاعبون جيدًا معًا، الجو رائع، لا أعرف ماذا يفعلون في غرفهم، لكنني لا أريد أن أعرف ذلك أيضًا".

وأختتم كارلو أنشيلوتي، حديثه، قائلًا "الفوز بكأس السوبر يمنحنا دائمًا دفعة معنوية وثقة في منتصف الموسم، إنها بطولة مهمة للغاية".

ومن المقرر، أن تقام المواجهة غدًا الأحد الموافق 12 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر.