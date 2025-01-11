حسام عبدالمجيد: إقامة مباراة بلاك بولز في القاهرة دافع كبير لنا.. وهدفنا الفوز دائما

أكد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي أن الفريق يسعى لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز وعدم تلقي أي خسارة في البطولة.

وشدد على أن إقامة المباراة في القاهرة تعطي اللاعبين دافعًا قويًا، وأكد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد في ظل وجود دوافع لدى اللاعبين للفوز".

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

