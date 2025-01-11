تشيلسي يدك شباك موركاب بخماسية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره موركاب، بخماسية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي.

وانطلقت صافرة مباراة تشيلسي ضد موركاب، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة تشيلسي ضد موركاب في كأس الاتحاد الإنجليزي

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد موركاب، بسيطرة كاملة وهجمات عديدة من جانب لاعبي البلوز.

وفي الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب توسين أدرابيويو نجم فريق تشيلسي من تسجيل هدف التقدم في شباك موركاب.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد موركاب، بتقدم البلوز بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف اللاعب كريستيفو نكونكو الهدف الثاني لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 50.

وأحرز توسين أدرابيويو الهدف الثاني له والثالث لفريق تشيلسي، في الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني.

ثم سجل جواو فيليكس مهاجم فريق تشيلسي الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعد تسديدة رائعة.

وتمكن جواو فيليكس من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، والهدف الخامس لصالح تشيلسي عند الدقيقة 77.