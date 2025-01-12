تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، في المباراة التي ستجمع الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام على الأراضي السعودية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره الملكي، مساء اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 على ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه العريض على ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، بينما صعد البرسا إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد.

وتنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كلاسيكو السوبر الإسباني، عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية، بالإضافة إلى قناة MBC MASR على جميع الأقمار الصناعية.