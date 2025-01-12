تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

اختار الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقام على الأراضي السعودية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يلتقي البلوجرانا مع الفريق الملكي، مساء اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 على ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - ب أو كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: بيدري – كاسادو – جافي

خط الهجوم: لامين يامال – ليفاندوفسكي - رافينيا

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه العريض على ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، بينما صعد البرسا إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد.

وتنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كلاسيكو السوبر الإسباني، عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية، بالإضافة إلى قناة MBC MASR على جميع الأقمار الصناعية.