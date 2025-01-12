طارق مصطفى: الزمالك فاوضني لتدريب الفريق.. وحلمي قيادة الأبيض للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
طارق مصطفى
طارق مصطفى

كشف طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن مفاوضات الزمالك معه لقيادة الفريق خلال الفترات السابقة.

طارق مصطفى: الزمالك فاوضني لتدريب الفريق

وقال طارق مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أكثر من مرة تحدث مع مسئولوا الزمالك، لكن في المرة الأخيرة لم يتم التحدث مع شخصيا، وأشكر جمهور الزمالك الذي يطلبني دائما.

وتابع طارق مصطفى: الزمالك هو بيتي وفريقي ولدي طموح كبير، وأتمنى حال تواجدني في القيادة الفنية للزمالك أن أفوز بالألقاب وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا، وأن أكون فريقا مميزا يكون هو صاحب الهجوم وصاحب الفعل وليس رد الفعل.

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وأكمل مصطفى: واجهت أندية كبيرة ومدربين كبار في المغرب، وقدمت نتائج مميزة شهد بها الجميع، وأتمنى أن أكرر الأمر حال تولي القيادة الفنية للزمالك.

واختتم طارق مصطفى: الزمالك هو بيتي، ولو جاء عرض من الزمالك فسيكون القرار في يد مجلس إدارة البنك الأهلي، لأني مرتبط بعقد معهم، لكني شخصيا لا يمكنني أن أرفض نادي الزمالك.

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