القنوات التي تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستحوذ مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على اهتمام عشاق كرة القدم في مصر وإفريقيا. اللقاء الذي يُقام على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، سيكون منقولًا عبر مجموعة من القنوات الرياضية المتخصصة.

القناة الناقلة الرئيسية


تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم بث اللقاء على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق عربي مميز.

البث الأرضي داخل مصر
يُمكن للمشاهدين داخل مصر متابعة المباراة مجانًا عبر القناة الأرضية تايم سبورتس (Time Sports)، التي تنقل مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية عندما تُقام على الملاعب المصرية.

منصات المشاهدة الرقمية

بجانب القنوات الفضائية، يمكن متابعة المباراة من خلال تطبيق beIN CONNECT، الذي يتيح للمشتركين مشاهدة المباريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

تردد القنوات

beIN Sports HD 4:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11054.
  • الاستقطاب: أفقي (H).
  • معدل الترميز: 27500.

تايم سبورتس الأرضية

  • يُستقبل من خلال البث الأرضي داخل مصر باستخدام جهاز استقبال البث الرقمي.

بهذا التغطية، يمكن للجماهير الاستعداد لمتابعة المباراة الحاسمة التي ستحدد مصير الأهلي في مشواره نحو لقب دوري أبطال إفريقيا.

 

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