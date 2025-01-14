كشف الإعلامى محمد الليثى تغثرات صفقة النادي الأهلي مع البرازيلي إيفرتون لاعب نادي أوسترافا التشيكي بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها من النادي التشيكي لإتمام الصفقة.

تعثر مفاوضات الأهلي مع الصفقة البرازيلية بسبب مطالب أوسترافا

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات عبر برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا " رغم وجود بند في عقد اللاعب مع ناديه يمنحه الحق في الرحيل مقابل مليون و800 ألف دولار إلا أن إيفرتون يرفض استغلال هذا البند وأخطر إدارة الأهلي برغبته في الرحيل عن طريق ناديه التشيكي وعرض الأهلي على مسئولو أوسترافا ضم اللاعب مقابل الشرط الجزائي بل إن إدارة الأهلي عرضت رفع المبلغ إلى مليوني دولار يتم دفعها على ثلاثة أقساط لكن النادي التشيكي طلب الحصول على مليوني و500 ألف دولار "كاش" أو 3 مليون "تقسيط" على دُفعتين ويرى مسئولو الأهلي أن مطالب النادي التشيكي مُبالغ فيها لذا تعثّرت المفاوضات في الساعات الأخيرة ".