ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بفخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق أتالانتا بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جيويس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وأتالانتا

وسجل بيير كالولو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 54 صنع مكيني.

وعادل روجيري النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 78 صنعه له بيلانوفا وانتهت المباراة 1/1.

وبهذه النتيجة احتل يوفنتوس المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 7 فوز وتعادل بثلاثة عشر ولم يخسر بينما ظل أتالانتا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة حيث انتصر خلال 13 مباراة وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.

مواد متعلقة

يوفنتوس يخطف نقطة ثمينة من أتالانتا في الدوري الإيطالي

ملخص أهداف مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

تفاصي جلسة جروس مع سيف الجزيرى بعد عودته لمران الزمالك

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف