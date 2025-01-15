عاجل.. عبدالله السعيد يشكر الأندية الليبية على اهتمامهم ويقرر تجديد عقده مع الزمالك

الفجر الرياضي
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

قال الإعلامي جمال الغندور، إن عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك وجه الشكر للأندية الليبية التي ترغب في التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري.

عبد الله السعيد يجدد عقده مع الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "عبدالله السعيد أغلق باب التفاوض مع الأندية الليبية وشكرهم على اهتمامهم به وقرر تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم جديد بعد حل أزمة المستحقات للاعبين".

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وأضاف:" عبدالله السعيد يمتلك العديد من العروض أبرزهم الاتحاد الليبي ولكن اللاعب فضل الاستمرار مع الزمالك وتجديد تعاقده مع الفريق".

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