أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، مسئولي النادي بقرار النجم الدولي أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم النهائي من تجديد عقده.

محمد رمضان يفاجئ الأهلي بموقف أكرم توفيق النهائي من تجديد عقده

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد رمضان قرر إيقاف المفاوضات مع أكرم توفيق لتجديد عقده، بعد رفض اللاعب العرض الأخير المقدم من النادي".

وأضاف:" محمد رمضان أبلغ إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنه تم تجميد المفاوضات مع أكرم توفيق، بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المالية".

وأشار:" المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر عدم الحديث مع أكرم توفيق مرة أخرى بشأن تجديد عقده، إلا إذا طلب اللاعب ذلك".

وأتم كريم رمزي:" أكرم توفيق ينظر إلى عرض نادي الشمال القطري، الذي يعتبره مناسب بشكل كبير من الناحية المادية".