نجم فاركو يضحي ماليًا من أجل الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود جهاد لاعب فاركو، يضغط على إدارة ناديه من أجل السماح له بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة أن طلبات ناديه المادية عطلت المفاوضات مع مسئولى القلعة البيضاء.

محمود جهاد يضغط على فاركو للانتقال إلى الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اللاعب لا يمانع التنازل عن جزء من مستحقاته المالية من أجل الانتقال إلى الزمالك خاصًة أن اللاعب لديه رغبة كبيرة فى ارتداء القميص الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية".

واختتم:" مسئولو نادى الزمالك تواصلوا مع اللاعب وأكدوا له تمسكهم بضمه خلال يناير الحالي ولكن أبلغوه أن المقابل الذى يطلبه فاركو يعيق إتمام المفاوضات".