الكشف تفاصيل فشل الأهلي في التعاقد مع أولى صفقاته الشتوية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل فشل إدارة النادي الأهلي، في التعاقد مع أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

الكشف تفاصيل فشل الأهلي في التعاقد مع أولى صفقاته الشتوية

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" يوجد لاعب يدعى يوسف ساليتش مهاجم من أصل فلسطيني، ويلعب في صفوف ريس بيريس السويدي، ويبلغ من العمر 22 عاما".

وأضاف:" يوسف ساليتش تألق بشكل كبير مع فريقه السويدي في الموسم الماضي 2023، ونجح في تسجيل العديد من الأهداف، والنادي الأهلي كان يرغب في تكرار مسيرة وسام أبو علي".

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واختتم كريم رمزي:" علمنا من مصادر من النادي السويدي، أن يوسف ساليتش على وشك الانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية، وذلك بسبب تأخر النادي الأهلي في الدخول في مفاوضات مع اللاعب لضمه، لأنه فكر كثيرا ".

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