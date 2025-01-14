تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبهم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تحت قيادة السويسري توماس جروتر مدرب الحراس الجديد، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري


وكان عماد المندوه المشرف على مدربي حراس قطاع الناشئين تولى تدريب الحراس في الفترة الماضية بصورة مؤقتة لحين وصول جروتر.


وحرص مدرب الحراس على عقد جلسة مع كل من، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز رباعي حراسة المرمى قبل خوض التدريبات لمنحهم بعض التعليمات الخاصة بطرقه التدريبية.


وأدى الرباعي تدريبات قوية تحت قيادة جروتر في إطار تجهيزهم للفترة المقبلة.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

مواد متعلقة

امام عاشور يتصدر صفحات الفيفا بعد دعوات مشجع زملكاوى بالعمرة

لمعاناته من الإصابة.. برنامج تأهيلي خاص للظهير الأيسر بالزمالك

الأكثر قراءة

رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

تفاصي جلسة جروس مع سيف الجزيرى بعد عودته لمران الزمالك

شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف