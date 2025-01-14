امام عاشور يتصدر صفحات الفيفا بعد دعوات مشجع زملكاوى بالعمرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وصف الإعلامي محمد شبانة الدعوات التي دعاها المشجع الزملكاوي لإمام عاشور في الحرم المكي كانت مستجابة.

امام عاشور يتصدر صفحات الفيفا بعد دعوات مشجع زملكاوى بالعمرة

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه من الغريب أن يكون هناك شخص يقوم بالدعاء على آخر في هذا المكان الروحاني في أمور تخص كرة القدم.

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وأضاف شبانة بأن المواطن الذي دعا على إمام عاشور بالفشل في حال كان قصده إهانة الزمالك وبالصلاح والكرم في حال كان قصده مجرد الاحتفال بطفلته إستجابت دعوته الأخيرة بعدما وفق الله إمام بإحراز ثلاثة أهداف خلال مباراة أبيدجان الأخيرة إضافة إلى وضع الفيفا صورته على صفحته الرسمية ضمن أكثر اللاعبين تألقا في العالم هذا الأسبوع وسيشاركون في كأس العالم للأندية المقبلة.
 

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