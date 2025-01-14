شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفع النادي الأهلي لعرضه المقدم لضم اللاعب الفرنسي المغربي إلياس شوارف لاعب نادي سيون السويسري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى مليون و٨٠٠ ألف دولار

شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن دينو لامبرتي وكيل كولر هو الذي يقود المفاوضات حاليا في سويسرا ويحاول إقناع إدارة سيون بتقسيط المبلغ على قسطين وهو ما ترفضه إدارة النادي السويسري حتى الآن.

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وأتم شبانة بأن شوارف الآن على راس طلبات كولر ومعه اللاعب البرازيلي إيفرتون لاعب بانيك السويسري ومن المنتظر أن يتم إنهاء إحدى الصفقتين خلال الساعات القادمة.
 

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