“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة الجولة السادسة والأخيرة  من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

يستعد   الفريق  الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

يقوم ماكور ماجوك من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة، ويتولى الايفواري سونجويفولو ايو بمهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الأنجولي خوسيه نافاس  بينما يتولى النيجيري تيميتيبو أديوالي   مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما يتولى  المصري عادل كُريم  مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

ومن المقرر ان تذاع هذه المباراة عبر قناة بي ان سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.
 

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