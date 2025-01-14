سر عودة كهربا لمران الأهلي قبل مواجهة الجونة

كشف الإعلامي خالد الغندور، سر عودة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، لتدريبات الفريق اليوم بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية".

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كهربا كان قد غاب عن مران الأهلي بسبب قرار رحيله عن الفريق خلال يناير الحالي".

وأضاف:" اللاعب كان حصل على إذن بالراحة من التدريبات لإنهاء كافة المفاوضات مع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته واختار الانتقال إلى الاتحاد الليبي قبل عودة الزوراء العراقي بعرض جديد".

وأكمل:"الاتحاد الليبي تم ايقافه عن القيد وهناك محاولات لحل الأزمة خلال الأيام الحالية مع مؤمن سليمان المدير الفني السابق للفريق".

واستطرد: "الأهلي داخل على مباراتين في الدوري ودوري أبطال إفريقيا أمام الجونة واورلاندو والمهاجم الأساسي للفريق وسام أبوعلي لم يتحدد موقفه حتى الأن من تلك المباريات".

واختتم:" الجهاز الفني طلب من كهربا أن ينتظم في التدريبات وبالفعل اللاعب انتظم اليوم وبنسبة كبيرة جدًا سيكون في قائمة مباراة الجونة".