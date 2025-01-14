عاجل.. الفتح السعودي تقدم بعرض رسمي لضم زيزو

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة بشأن ملف تجديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

الفتح السعودي تقدم بعرض رسمي لضم زيزو

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الأمور ليست وردية أو سهلة في مسألة تفاوض زيزو مع الزمالك من أجل تجديد التعاقد.

وتابع كريم رمزي: الزمالك وصل له عرض رسمي من الفتح السعودي لضم زيزو سواء على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر أو البيع النهائي مقابل 3.5 مليون دولار.

واختتم كريم رمزي: بجانب عرض الفتح هناك عرض الاتفاق السعودي مع طلب اللاعب من جانب جيرارد بالإضافة إلى عرض إماراتي آخر.