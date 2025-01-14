منتخب الشباب يطلب ضم ثنائي الزمالك في أمم إفريقيا للمحليين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه طلب ضم ثنائي من نادي الزمالك لدعم صفوف الفريق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" منتخب الشباب طلب ضم زياد كمال وأحمد محمود من نادي الزمالك في كأس أمم إفريقيا للمحليين والمقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك في الفترة من 1 إلى 28 فبراير المقبل".

وأضاف: "هناك اتصالات رسمية حدثت أمس بين مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، وأندية الدوري الممتاز، بشأن استدعاء لاعب أو اثنين من كل فريق، للمشاركة مع منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة إفريقيا للمحليين".

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