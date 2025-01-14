تحدث شادي محمد مدير قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن مستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

شادي محمد: إمام عاشور ومحمد الشناوي يتعرضان لحملات ممنهجة في الأهلي

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: إمام عاشور مستهدف طوال الوقت وكذلك محمد الشناوي، وهناك سكريبتات يتم توزيعها.

وتابع شادي محمد: إمام عاشور يتم تقييمه كل ربع ساعة، ومن حقه أن يحتفل كما يشاء ما دام لم يخل بالتقاليد، وهل لو سرت في الشارع بقميص أبيض سيُقال إنني أقصد الزمالك؟، ولا يُمكن أن تتم مناقشة أمور مثل هذه من جانب الإعلام والأجيال اختلفت في الفكر.

واختتم نجم الأهلي السابق: قلت لإمام عاشور إن النجومية استمرارية، وإن عليه أن يعي تصرفاته لأنه مستهدف دائمًا، وهو يعي ذلك حاليا خاصة مع الحملات التي يتعرض لها.