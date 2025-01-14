شادي محمد: تعيين مدرب مسار مديرا فنيا لمنتخب السيدات يخلق الشكوك والتساؤلات

الفجر الرياضي
شادي محمد
شادي محمد

انتقد شادي محمد مدير قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، تأجيل مباراة فريق سيدات الأهلي أمام زد، بسبب منتخب الناشئات.

شادي محمد: تعيين مدرب مسار مديرا فنيا لمنتخب السيدات يخلق الشكوك والتساؤلات

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: هناك لائحة تقول إنه لا يوجد تأجيل إلا للمنتخب الأول، ورغم ذلك تم تاجيل مباراة فريق الكرة النسائية أمام زد، بسبب تواجد 3 لاعبات من نادي زد في منتخب 15 سنة.

وأردف شادي محمد: فريق مسار فريق مميز وما حققه ليس من فراغ، وأحمد رمضان أحد المدربين المميزين، لكن لم أرى في كرة القدم أن يتولى مدير فني فريق ومنتخب في نفس الوقت.

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وتابع مدير قطاع الكرة النسائية بالأهلي: نحن لسنا في كرة اليد، وستكون هناك تساؤلات وشكوك، خاصة وأنه مدرب لنادي وخصم لبعض الأندية وكيف سيضم اللاعبات بعد ذلك، وهل لا يوجد مدربين سوى الكابتن أحمد رمضان الذي أحبه وأحترمه؟ الأهم هو أن نوسع قاعدة المدربين.

واختتم شادي محمد تصريحاته: من الطبيعي أن يركز الشخص في أمر واحد إما النادي أو المنتخب، وما أقوله هو من أجل مصلحته فقط، حتى لا يقع في القيل والقال.

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