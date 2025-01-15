تركي آل الشيخ يثير تساؤلات بصورة لمحمد صلاح بقميص الهلال السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أثار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تساؤلات الجماهير بعدما نشر صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بقميص الهلال السعودي.

ونشر تركي آل الشيخ الصورة عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك بارتداء محمد صلاح قميص الهلال دون تعليق.

تفاصيل التعاقد بين محمد صلاح والهلال السعودي

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية في الثلاثاء الماضي، أكدت أن صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، أبدى موافقته المبدئية على الانضمام إلى الهلال في الموسم المقبل. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يوشك عقد محمد صلاح مع ليفربول على الانتهاء بنهاية الموسم الحالي، ما أثار تساؤلات عديدة حول مستقبله مع الريدز، وسط مفاوضات مستمرة بين إدارة ليفربول والنجم المصري بشأن تجديد عقده.

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تشير الصحيفة الإسبانية إلى أن محمد صلاح قد حسم قراره بالفعل بالانتقال إلى الدوري السعودي، ليكون جزءًا من صفوف الهلال في الموسم المقبل. 

وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرته الاحترافية، حيث سيخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، بالإضافة إلى تمثيل فريق الهلال في منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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