وكيل الجزيري يؤكد انتهاء أزمة اللاعب مع الزمالك

كشف أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات أزمته الأخيرة بالقلعة البيضاء.

وقال بن ميم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الجزيري كانت رغبته الاستمرار مع الزمالك، ووافق على جدولة مستحقاته مع الأبيض.

وأضاف: سيف الجزيري مستمر مع الزمالك لمدة موسمين، ووافق على تخفيض العقد مع الأبيض.

وتابع: سيف الجزيري كان يستطيع فسخ عقده مع الزمالك 7 يناير الماضي ولكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق.

وواصل: سيف الجزيري ملتزم مع الزمالك وسيعود للمران غدا، وهو للعلم أفضل هداف عربي في تاريخ الدوري المصري.

وأتم تصريحاته قائلا: سيف الجزيري وقع على العقد دون أن يتقاضى أي أموال.