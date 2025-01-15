نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

تعثر نادي ليفربول أمام نظيره نوتينجهام فورست بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

سجل كريس وود أول أهداف اللقاء لصالح نوتينجهام فورست في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من إيلانجا إلى وود الذي استقبلها بتسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أليسون بيكر.

وتعادل ديوجو جوتا لصالح ليفربول في الدقيقة 61، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء نوتينجهام فورست، نفذها تسيميكاس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جوتا برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

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