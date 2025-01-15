محمد عبد الجليل ينتقد مجلس الزمالك: ورط نفسه في ملف زيزو بسبب الخوف من الجمهور

انتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب ملف التجديد لـ أحمد سيد زيزو نجم الفريق.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: مشفق على مجلس الزمالك، خاصة بعد دخولهم في المعمعة، والأمور ليست كرة قدم فقط وإنما مختلف اللعبات.

وأضاف عبد الجليل: هناك مشكلات تحتاج إلى حلول، والأمور تحتاج السرعة والخبرة، لكن المجلس يخاف أحيانا من الجمهور فيضطر لأن يؤخر حل المشكلات.

وتابع عبد الجليل: قلت منذ فترة قلت إن الزمالك كان عليه ترك أحمد سيد زيزو، والأهلي فعل ذلك أكثر من مرة وشاهدناه مع رمضان صبحي وعبد الله السعيد

وأكمل محمد عبد الجليل: لماذا يتمسك المجلس كثيرا مما يجعله يتورط في أمور كبيرة وفي فلوس أكثر، ومن الممكن أن يجدد الزمالك عقد زيزو ثم يوافق على إعارته 6 أشهر، وهذا الأمر سيجعل الوضع أهدى في غرفة الملابس وسيجعل هناك أموالا لحل المشكلات.

واختتم عبد الجليل: حتى لو غضب الجمهور قليلا فسيكون هذا حل للأزمات، ولماذا يتمسك الزمالك بزيزو، ولم نرى هذا الأمر مع حسن شحاتة أو شيكابالا رغم ان زيزو لاعب كبير.

