قائد طائرة الزمالك يطالب جماهير الأبيض في قطر بحضور مباريات الفريق بالبطولة العربية

أكد أحمد يوسف عفيفي قائد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الفريق ينتظر دعم جماهير الأبيض الموجودة في قطر خلال منافسات البطولة العربية التي تقام في الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

قائد طائرة الزمالك يطالب جماهير الأبيض بحضور مباريات الفريق

وقال "يوسف" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الفريق استعد جيدًا لمنافسات البطولة العربية، وخاض أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية وظهر اللاعبون بمستوى مميز".

وأضاف: "منذ حضور البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق وجميع اللاعبين ملتزمون ويبذلون أقصى جهد لديهم لتحقيق الانتصار، والفوز بالألقاب في الموسم الجاري".

وأكمل: "إقامة البطولة العربية في قطر سيكون له دور إيجابي بالنسبة لنا في ظل وجود عدد كبير من جماهير الزمالك، ونحن ننتظر دعمهم ومؤازرتهم".

وتابع: "سبق لي وشاركت في أكثر من بطولة عربية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، ودائمًا ما تكون بطولة الفرق هي الأصعب والأقوى بسبب تعاقد الأندية العربية مع محترفين على مستوى عال".

وواصل: "أسعى لنقل خبراتي إلى اللاعبين للوصول لأبعد مرحلة في البطولة، والتتويج باللقب الأول في الموسم الجاري".

وأردف: "الأهلي هو المنافس التقليدي للزمالك في أي بطولة، ولكن النسخة الحالية من البطولة العربية تضم فرق قوية نجحت في تعزيز صفوفها بلاعبين أصحاب خبرات عالية، وأتوقع أن تشهد البطولة مفاجآت".

واختتم: "أتمنى أن تكون البطولة العربية انطلاقة للفريق، فالتتويج بلقبها سيعيد الثقة للاعبين وسيمنحنا دفعة معنوية كبيرة لحصد لقبي الدوري وإفريقيا".