كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الجونة ويطير إلى ليبيا خلال أيام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامى محمد الليثى قيادة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي هجوم الفريق في مباراة الجونة المقررلها مساء اليوم،الأربعاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الجونة ويطير إلى ليبيا خلال أيام

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات عبر برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا " رغم خروج كهربا من حسابات كولر الفترة الأخيرة بعد الإتفاق على رحيل اللاعب من النادي خلال يناير الجاري إلا أنه عاد إلى حسابات كولر بسبب النقص الحاد في هجوم الفريق حيث تم استبعاد وسام أبو علي من مباراة الليلة لإراحته ".

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وأشار محمد الليثى " إتفق كهربا مع كولر ومحمد رمضان المدير الرياضي على المشاركة في مباراة الجونة ثم الرحيل بعدها إلى الدوري الليبي عبر بوابة نادي الإتحاد الذي إتفق مع اللاعب على جميع التفاصيل ".

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