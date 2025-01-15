عاجل| غياب وسام أبو علي.. تشكيل الأهلي أمام الجونة في دوري نايل

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الجونة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام الجونة في دوري نايل

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

الوسط: كريم نيدفيد - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - محمود كهربا.

البدلاء: محمد الشناوي - يوسف أيمن - أكرم توفيق - عمرو السولية - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - سمير محمد - كريم الدبيس - محمد عبد الله.