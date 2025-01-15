عاجل.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع أحمد القندوسي بشكل نهائي حتى 2027

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميًا تعاقده بشكل نهائي مع الجزائري أحمد القندوسي قادمًا من النادي الأهلي.

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع أحمد القندوسي

ولعب القندوسي في صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تجديد إعارته هذا الموسم ثم انتقاله بشكل نهائي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عرض القندوسي للبيع على خلفية تصريحاته ضد أمير توفيق مدير التعاقدات السابق.

وكتب نادي سيراميكا كليوباترا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"أحمد القندوسي.. سيمفونية الإبداع.. عرض مستمر حتى2027".