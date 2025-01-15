أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميًا تعاقده بشكل نهائي مع الجزائري أحمد القندوسي قادمًا من النادي الأهلي.

ولعب القندوسي في صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تجديد إعارته هذا الموسم ثم انتقاله بشكل نهائي.

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده بشكل نهائي مع القندوسي

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عرض القندوسي للبيع على خلفية تصريحاته ضد أمير توفيق مدير التعاقدات السابق.

وكتب نادي سيراميكا كليوباترا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"أحمد القندوسي.. سيمفونية الإبداع.. عرض مستمر حتى2027".

