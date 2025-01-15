تقرر إيقاف لويس هولتبي، قائد فريق هولشتاين كيل، مباراتين بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال فوز الفريق المفاجئ 4 / 2 على ضيفه بوروسيا دورتموند أمس الثلاثاء.

إيقاف لويس هولتبي قائد هولشتاين كيل مباراتين بالدوري الألماني

وتلقى هولتبي بطاقة حمراء بسبب تدخله العنيف من الخلف ضد فيليكس نميشا، لاعب دورتموند، لتقرر المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، معاقبته بالإيقاف مباراتين.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب الألماني عن مباراتي هولشتاين كيل ضد هوفنهايم يوم السبت القادم، وكذلك أمام فولفسبورج في 24 يناير الجاري.