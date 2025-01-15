إيقاف لويس هولتبي قائد هولشتاين كيل مباراتين بالدوري الألماني

الفجر الرياضي
الدوري الألماني
الدوري الألماني

تقرر إيقاف لويس هولتبي، قائد فريق هولشتاين كيل، مباراتين بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال فوز الفريق المفاجئ 4 / 2 على ضيفه بوروسيا دورتموند أمس الثلاثاء.

إيقاف لويس هولتبي قائد هولشتاين كيل مباراتين بالدوري الألماني

وتلقى هولتبي بطاقة حمراء بسبب تدخله العنيف من الخلف ضد فيليكس نميشا، لاعب دورتموند، لتقرر المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، معاقبته بالإيقاف مباراتين.

شرط ميشالاك يعطل رحيله عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

ومن المقرر أن يغيب اللاعب الألماني عن مباراتي هولشتاين كيل ضد هوفنهايم يوم السبت القادم، وكذلك أمام فولفسبورج في 24 يناير الجاري.

مواد متعلقة

كواليس الصلح بين الزمالك والجزيري

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

القصة الكاملة لتصدع جسم خزان مياه بإحدى قرى العياط وتخوف الأهالي

"بو": أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة

بسبب 110 جنية.. تفاصيل مقتل جزار على يد جارة فى الغربية

آرسنال يهزم توتنهام هوتسبير بثنائية في الدوري الإنجليزي

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

القبض على المدير المالي لشركة رنين

شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد