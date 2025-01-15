الأهلي يرفض طلب ياسر إبراهيم بإلغاء بند المشاركة في العقد الجديد

الفجر الرياضي
ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

كشف الإعلامى محمد الليثى رفض مسئولو النادي الأهلي، طلب ياسرإبراهيم مدافع الفريق بإلغاء بند المشاركة من العقد الجديد المُقرر توقيعه خلال أيام بين الطرفين.

الأهلي يرفض طلب ياسر إبراهيم بإلغاء بند المشاركة في العقد الجديد 

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات عبر برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا " شهدت الفترة الماضية مفاوضات بين الأهلي وياسر إبراهيم لتجديد عقد الأخير.

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 وتم الإتفاق على التجديد لمدة موسمين على أن يكون تجديد الموسم الأخير مرهون بنسبة مشاركة اللاعب في مبارياتالموسم الأول وطلب ياسر إبراهيم من إدارة الأهلي إلغاء هذا البند لكنها رفضت واصرت عليه خاصة مع كبر سن اللاعب ( 32 عامًا) وتراجع مستواه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة ".

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