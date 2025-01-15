صحفي بجريدة عكاظ: الشباب السعودي لم يُفاوض الشناوي لهذا السبب

كشف خالد قينان الصحفي بجريدة عكاظ السعودية، موقف الشباب السعودي من ضم محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي السعودي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: غير صحيح وجود مفاوضات من جانب الشباب مع محمد الشناوي حارس الأهلي.

وتابع خالد قينان: نادي الشباب لا يُمكنه ضم لاعبين حاليًا، لأن النادي لم يستخرج شهادة الكفاءة حتى يتمكن من قيد لاعبين جدد، ولا أعلم شيئا عن وجود عرض من العروبة للحارس الشناوي.

واختتم الصحفي السعودي عن إمكانية رحيل جوميز عن الفتح: غير صحيح رحيل جوميز عن نادي الفتح السعودي، وبالعكس النادي متمسك بالمدرب بعد التعاقد معه ورحيله عن الزمالك.

