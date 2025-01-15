حمد إبراهيم يُعلن قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة إنبي بكأس مصر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء منافسه إنبي غدا الخميس لحساب منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة إنبي بكأس مصر

وجاءت قائمة الدراويش استعدادا للمباراة على النحو الآتي:

حارس مرمى: أحمد عادل، كمال السيد.

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد عمار،عبد الكريم مصطفى،حاتم سكر،عبد الله محمد.

خط الوسط: محمد بيومي، هشام محمد،عبد الرحمن الرحمن الدح،على الملواني،محمد حسن،محمد عبد السميع،نادر فرج، محمد خطاري،مروان حمدي،عبد الله السعيد،إبراهيم عبد العال،عمر القط،عبد الرحمن كتكوت،إيريك تراوري.

وفي الهجوم: حسن صابر.