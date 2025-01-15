تفاصيل عرض ريال مدربد للتعاقد مع أرنولد من ليفربول

كشفت صحيفة° ال AS ان هناك تحرك من جانب ريال مدريد لشراء ارنولد من ليفربول، في يناير الحالي لضمه بعد الهزيمة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة خمس أهداف مقابل هدفين.

كان قد تخطى برشلونة فريق اتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، اما ريال مدريد ففاز على فريق اوساسونا بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي.

شهدت مباراة الكلاسيكو أداء قوي ومذهل وسيطرة في أغلب الفترات لفريق برشلونة، وتألق ملفت من لامين يامال ورافينيا وجافي تم ترجمة ذلك إلى فوز عريض ولقب.

تفاصيل تحرك ريال مدريد من أجل ألكسندر ارنولد

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد يدرس رفع عرضها قليلًا بالنظر إلى الظروف ربما يصل إلى 20 مليون يورو من أجل أرنولد ولكن الشعور هو أن ليفربول لن يسمحوا له بالرحيل

يعاني ريال مدريد من غيابات عديدة في خط الدفاع منذ بداية الموسم ادت إلى تدهور الوضع والنتائج.