تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسباني ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري.

وقد تلقى ريال مدريد الخسارة في آخر مواجهة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد أمام سيلتا فيجو كالتالي:

حارس المرمى: كوتورا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - تشواميني - روديجر - ميندي.

خط الوسط الدفاعي: فالفيردي - كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: رودريجو - بيلينجهام - فينيسيوس.

الهجوم: كيليان مبابي.

وتُلعب المباراة على ارضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.