الفيفا يعاقب الترجي التونسي قبل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
الترجي
الترجي

تعرض نادي الترجي التونسي، لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنعه من القيد بعد أيام من حسم تأهله إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الفيفا يعاقب الترجي التونسي قبل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن الفيفا أصدر عقوبة بمنع الترجي من التعاقدات، ولم تحدد مدتها بسبب تأخره في سداد مبلغ يخص عقوبة سابقة كانت قد وقعت عليه لصالح اللاعب الأردني محمد أبو زريق شرارة.

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وسدد الترجي قيمة العقوبة الموقعة عليه بقيمة 2 مليون دينار تونسي في وقت سابق، إلا أن الاتحاد الدولي وقع عقوبة أخرى على الترجي بسبب التأخر في تحويل هذا المبلغ.

وتسعى إدارة الترجي لإنهاء هذه الأزمة وإخطار "الفيفا" بذلك ليتم رفع العقوبة.

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