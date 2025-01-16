الزمالك يفاجئ جروس بهذا القرار بشأن التعاقد مع صفقات جديدة

الفجر الرياضي
كريستيان جروس
كريستيان جروس

فاجأ نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقرار جديد بشأن التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك يفاجئ جروس بهذا القرار

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتمع مع كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ".

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وأضاف:" حسين السيد أخبر جروس، أن نادي الزمالك سيكون من الصعب عليه التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".

وأوضح كريم رمزي تصريحاته منفعلا:" يجب على مسئولي نادي الزمالك، مصارحة جماهير الفريق وان يخرج أحد أعضاء النادي ليوضح للجماهير أنه لن يتم التعاقد مع صفقات جديدة".

ثم أتم:" أين المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، لم يتحدث مطلقا عن ملف الصفقات الجديدة في النادي، ويجب عليه الظهور ليوضح للجماهير أن النادي يعاني من أزمة مالية وأنه لن يضم لاعبين جدد".

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