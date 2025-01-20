الأهلي يواصل مفاوضاته مع بن شرقي ويبحث عن صفقات أجنبية جديدة في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبذل مسؤولو النادي الأهلي جهودًا مكثفة في التفاوض مع أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار سعيهم لتعزيز مركز الجناح. 

txt

الأهلي يودع يوسف أيمن وكهربا في الانتقالات الشتوية

txt

الأهلي ينعى الكابتن ميمي الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق

ويرتبط التعاقد مع اللاعب بالاتفاق على راتبه السنوي، حيث يطلب بن شرقي أكثر من 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق مع نادي الريان بشأن انتقاله.

وفي نفس السياق، يواصل الأهلي بحثه عن ضم اثنين أو ثلاثة لاعبين أجانب لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، حيث يتفاوض مع عدة لاعبين أجانب حاليًا.

من جانب آخر، طلب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من إدارة ناديه اتخاذ قرار نهائي بشأن قيده في قائمة الفريق خلال يناير الجاري، وذلك ليتمكن من تحديد خطواته المستقبلية بناءً على موقف النادي.

 

أشرف بن شرقي لاعب اشرف بن شرقي الانتقالات الشتوية الحالية الأهلي الميركاتو الشتوي مسؤولو النادي الأهلي

مواد متعلقة

تامر عبد الحميد: كولر معذور مع الأهلي بسبب الغيابات وزيزو تأثر بسبب التجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوضة الأوروبية للمتوسط