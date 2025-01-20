نادي الحمام يشكر طاقم حكام مباراته أمام دمنهور في القسم الثاني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أرسل نادي الحمام الرياضي والذي ينشط في القسم الثاني ب في الدوري المصري، خطاب شكر وتقدير لطاقم حكام مباراة فريقه أمام دمنهور.


وكسر نادي الحمام قاعدة الشكوى والجدل ضد التحكيم في الموسم بعد خطاب الشكر والذي وجهه لحكم المباراة رغم خسارته من دمنهور.

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ووجه  نادي الحمام شكره لحكم منطقة الدقهلية صالح سلامة وطاقمه المعاون في المباراة التي أقيمت أمس يوم الأحد، ليصف أدائهم بالرائع والمميز كما أشاد بشخصية حكم المباراة والتي لاقت الإشادة من طرفي المباراة.

وختم الحمام خطابه وهو يرجو التركيز مع حكم المباراة مع استحقاقه للتواجد في الدوري الممتاز.

طاقم حكام المباراة

وتكون طاقم حكام المباراة من الحكم صالح سلامة وعاونه خالد البدوي مساعد أول، أسامة شعبان مساعد ثان، رضوان فتحي حكما رابعا.

الدوري المصري القسم الثاني اندية القاهرة حكم المباراة

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