موعد مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد برشلونة الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

برشلونة في مواجهة نارية أمام بنفيكا بالشامبيونزليج

ويستضيف ملعب دا لوز معقل الفريق النسور، مباراة بنفيكا وبرشلونة، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الدولي داني ماكيلي.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب جدول الشامينونزليج لموسم 2024-2025، برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول الإنجليزي، بينما يأتي بنفيكا في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في الشامبيونزليج

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بنفيكا وبرشلونة في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.