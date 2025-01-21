موعد مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد برشلونة الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

برشلونة في مواجهة نارية أمام بنفيكا بالشامبيونزليج

ويستضيف ملعب دا لوز معقل الفريق النسور، مباراة بنفيكا وبرشلونة، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الدولي داني ماكيلي.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب جدول الشامينونزليج لموسم 2024-2025، برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول الإنجليزي، بينما يأتي بنفيكا في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

txt

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري

txt

"رغم النجاح" كارلو أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد

موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في الشامبيونزليج

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بنفيكا وبرشلونة في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.

برشلونة بنفيكا دوري أبطال أوروبا

مواد متعلقة

مدرب برشلونة يحسم موقفه من تجديد عقد مدافعه أراوخو

أراوخو يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

وزير الخارجية والهجرة يلتقي النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

قافلة طبية مجانية لواحة سيوة يومي 27،28 القادمين

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوضة الأوروبية للمتوسط