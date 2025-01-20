الزمالك يتفوق على المعادي في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2004

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق الزمالك لكرة اليد مواليد 2004 على نظيره المعادي بنتيجة 37-26، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة دوري المرتبط.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 13 -13، وفي الشوط الثاني سيطر الكوماندوز على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 37-26 لصالح الفارس الأبيض.

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ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره دلفي، يوم الأربعاء المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور ذاته.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: "هاني موسي مديرًا فنيًا، حمادة الروبي مشرفًا على قطاع المرتبط، عادل أبو قريش أخصائيًا للعلاج الطبيعي، حسام عصمت مديرًا إداريًا".

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