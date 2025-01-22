ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025 منافسة شرسة بين اللاعبين على صدارة قائمة الهدافين.

ويتصدر القائمة حاليًا ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، برصيد 5 أهداف، حيث يقدم أداءً مميزًا منذ بداية الموسم مع فريقه، مما ساهم في تعزيز قوة هجوم الزمالك.

في المركز الثاني، يتشارك ثلاثة لاعبين برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم ياو أنور لاعب البنك الأهلي، ومحمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة، ومحمود عبد الحفيظ زلاكة نجم سيراميكا كليوباترا هؤلاء اللاعبين أثبتوا جدارتهم خلال الجولات السابقة وساهموا بشكل كبير في نتائج فرقهم الإيجابية.

كما يضم المركز الثالث عددًا من الأسماء البارزة التي سجلت 3 أهداف، من بينهم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، وصديق أويجولا لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي هؤلاء اللاعبين يسعون جاهدين لمواصلة التألق في المباريات المقبلة لتعزيز ترتيبهم ضمن قائمة الهدافين.

ومع اقتراب مباريات الأربعاء 22 يناير 2025، تترقب جماهير الكرة المصرية أداء هؤلاء النجوم، حيث يأمل كل لاعب في استغلال الفرص لزيادة غلته التهديفية والمساهمة في تقدم فريقه في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الاربعاء كالتالي:

1- الأهلي 18 نقطة من 8 مباريات.

2- الزمالك 17 نقطة من 8 مباريات.

3- بيراميدز 17 نقطة من 8 مباريات.

4- المصري البورسعيدي 15 نقطة من 8 مباريات.

5- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة من 8 مباريات.

6- البنك الأهلي 14 نقطة من 9 مباريات.

7- زد 13 نقطة من 8 مباريات.

8- الإسماعيلي 12 نقطة من 9 مباريات.

9- طلائع الجيش 11 نقطة من 9 مباريات.

10- بتروجت 10 نقاط من 9 مباريات.

11- فاركو 10 نقاط من 8 مباريات.

12- الاتحاد السكندري 9 نقاط من 8 مباريات.

13- حرس الحدود 9 نقاط من 9 مباريات.

14- غزل المحلة 8 نقاط من 9 مباريات.

15- سموحة 8 نقاط من 9 مباريات.

16- إنبي 7 نقاط من 9 مباريات.

17- الجونة 6 نقاط من 9 مباريات.

18- مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات