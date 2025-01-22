برشلونة يستعرض مميزات مقاعد الـVIP في "كامب نو"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء عن إطلاق منتج "فاخر" جديد بملعب سبوتيفاي كامب نو يتمثل في 1500 مقعد لكبار الشخصيات في زوايا منطقة VIP وتتراوح أسعارها بين 5500 و9000 يورو للموسم الواحد.

برشلونة يستعرض مميزات مقاعد الـVIP في "كامب نو"

وستتيح شراء هذه المقاعد الجديدة لمشاهدة مباريات برشلونة أيضًا الوصول الحصري إلى مختلف صالات الضيافة ومناطق كبار الشخصيات التي سيضمها الملعب الجديد للنادي الكتالوني.

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واستغل النادي عملية تجديد ملعب سبوتيفاي كامب نو لتكييف عروض مقاعد كبار الشخصيات للملعب الجديد بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات في السوق، وتوفير شرفات ومقاعد عالية الجودة ستزيد من إيرادات هذه المقاعد ثلاثة أضعاف أسعارها في الملعب القديم.

ومن المتوقع أن يحقق إجمالي 9400 مقعد "فاخر" من مختلف الأنواع، والتي تم بيع 60% منها بالفعل، بالإضافة إلى الاتفاقيات الجديدة للرعاية، إيرادات سنوية تبلغ نحو 120 مليون يورو، وفقًا لتقديرات النادي الكتالوني.

 

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