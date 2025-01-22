الزمالك يفوز على الجزيرة الإماراتي ويتأهل لنصف تهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة حاليًا في قطر، بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة قطر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

الزمالك يفوز على الجزيرة الإماراتي ويتأهل لنصف تهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 20

25 - 22

25 -21

تعديل موعد مباراة الزمالك للكرة الطائرة ضد الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".
 

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