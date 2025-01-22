التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام وفاركو

الفجر الرياضي
الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو

انتهت الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول

وتعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى دقائقها الأخيرة.

وسجل زهير المترجي هدف المباراة الأول في الدقيقة ٢٢ من عمر اللقاء ليضع فريقه في المقدمة مبكرا بهدف عكس سير المباراة.

بينما عادل إمام عاشور النتيجة في الدقيقة ١١ من الوقت الضائع بعد احتساب ركلة جزاء، سددها بنجاح في الشباك.

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فاركو يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

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وشهد اللقاء إصابة زهير المترجي صاحب الهدف كما شهد الغاء ركلة جزاء لصالح الأهلي

تشكيل الأهلي

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.

تشكيل فاركو في مواجهة الأهلي

‎حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد جمال – جيفرسون إينكادا

الوسط: محمود جهاد – محمود عماد – محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – زهير المترجي.

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