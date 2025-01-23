موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره فريق مودرن سبورت اليوم الخميس الموافق 23 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد القاهرة الدولي بقيادة جروس.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ومودرن سبورت مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات